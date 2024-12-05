В Тбилиси впервые ночь протестов прошла без разгона демонстрантов

В Тбилиси акция проевропейских протестующих в ночь на 5 декабря впервые за неделю прошла без столкновений с полицией и разгона.

Об этом сообщило издание NewsGeorgia, передает "Европейская правда".

Как отметило издание, акция протеста в ночь на 5 декабря стала первой такой за неделю проевропейских митингов.

Обычно тысячи людей начинали оттеснять от парламента Грузии после столкновений между небольшими группами протестующих и силовиков на прилегающих к проспекту Руставели улицах.

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В то же время накануне на акции таких действий не было зафиксировано. Также журналисты отметили, что во время протеста практически не использовали пиротехнику.

Однако без задержаний не обошлось. Отмечается, что двух человек задержали после словесной перепалки с силовиками на улице Чичинадзе.

По меньшей мере трех демонстрантов перевели в участки еще до начала митинга, по итогам обысков пассажиров станции метро "Площадь Свободы". Как передает издание, в полиции заявили, что нашли у задержанных противоправные предметы.

Около 02:00 демонстранты переместились от парламента ближе к площади Республики, а около 04:30 они разошлись с Руставели.

Напомним, в Грузии с 28 ноября продолжаются протесты после заявления премьера о том, что Тбилиси до 2029 года ставит на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС.

Балтийские государства уже объявили санкции против грузинских чиновников, причастных к разгону протестов, в том числе фактического лидера партии власти, олигарха Бидзины Иванишвили.

Также 4 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал подготовку санкций в связи с действиями действующей грузинской власти.

Подробнее о событиях в Грузии читайте в статье "Власти Грузии меняют внешний курс и дают старт революции". Также читайте взгляд из Тбилиси на антиправительственные протесты.