Сийярто после победы Трампа говорит о "возвращении мира в Европу" в 2025 году

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что результаты президентских выборов в США создали "совершенно новую" политическую реальность, которая может способствовать миру в Европе.

Своими мыслями он поделился в воскресном эфире радио Kossuth, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Как пояснил Сийярто, будущая администрация США займет совершенно противоположный, "промирный" подход, что "ставит под сомнение и заставляет изменить полностью провальную европейскую стратегию поставок оружия, применения оружия по территории России и одобрения новых пакетов санкций".

Победа республиканского кандидата в президенты США означает, что есть хороший шанс, что "следующий год может вернуть мир в Европу", добавил глава венгерского МИД.

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Он считает, что это открывает для Венгрии совсем другие экономические возможности, и она не будет больше тратить ресурсы на "вызовы военного времени".

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, который поддерживает тесные отношения с Трампом, первым в ЕС поздравил его с победой на президентских выборах в США, не дожидаясь официальных результатов.

Также он заявил о необходимости новой европейской стратегии в отношении Украины и анонсировал "большие планы на будущее" после разговора с Трампом.