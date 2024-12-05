В Финляндии требуют пожизненное для командира группировки "Русич" за военные преступления в Украине

Прокуроры Финляндии требуют пожизненного заключения для основателя и бывшего командира военной группировки "Русич" Воислава Тордена (Яна Петровского) за совершение военных преступлений на востоке Украины.

Об этом сообщает финский общественный вещатель Yle, передает "Европейская правда".

Как передает вещатель, в четверг, 5 декабря, в уездном суде Хельсинки началось рассмотрение дела в отношении Тордена. Его обвиняют в пяти военных преступлениях, совершенных на востоке Украины в сентябре 2014 года.

Фото: Yle

Отметим, это впервые, когда в Финляндии выдвинуто обвинение в военных преступлениях в Украине.

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Обвинения связаны с деятельностью Тордена в военной неонацистской группировке "Русич", которая воевала на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов так называемой "ЛНР".

Как отметили в обвинительном акте, он как заместитель командира отдавал приказы и сам расстреливал украинских военных. Доказательства преступлений в основном состоят из видеозаписей, поскольку группировка снимала и публиковала эти ролики.

Сторона обвинения требует пожизненного заключения для Тордена.

Адвокат россиянина Хейки Лампела в свою очередь заявил, что Торден отрицает все обвинения в военных преступлениях. Защита также отрицает, что "Русич" исповедует неонацистскую идеологию.

В феврале Тордена приговорили в Финляндии к двум годам тюремного заключения за двукратное нарушение запрета на въезд.

Петровского внесли в санкционный список ЕС и США за действия, угрожающие суверенитету и независимости Украины. По данным Министерства финансов США, Петровский занимал должность командира группировки "Русич" с 2022 года.

По словам американских чиновников, Петровский взял на себя основную ответственность за командование российскими боевиками после того, как наемник Алексей Мильчаков получил ранение в боях за Харьков в 2022 году.

В декабре 2023 года финский Верховный суд принял решение, что мужчину нельзя экстрадировать в Украину, потому что его там якобы ждет обращение, унижающее человеческое достоинство.

Уже в октябре 2024 года стало известно, что Центральная уголовная полиция Финляндии завершила предварительное расследование в отношении Петровского.