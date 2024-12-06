Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя события в Сирии, где в последнее время возобновились боевые действия, заявил, что силы оппозиции продолжают свое продвижение и их целью является сирийская столица Дамаск.

Заявление Эрдогана приводит Hürriyet, сообщает "Европейская правда".

Он также рассказал, что связывался с сирийским президентом Башаром Асадом, чтобы поговорить о будущем Сирии.

"Этот марш оппозиции продолжается. Идлиб, Хама, Хомс и, конечно, цель – Дамаск. Мы обратились к Асаду и сказали: "Давайте вместе определим будущее Сирии". К сожалению, мы не смогли получить положительного ответа на этот вопрос", – отметил турецкий президент.

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По его словам, текущие события, разворачивающиеся в Сирии, "не являются тем, чего мы желаем".

"К сожалению, регион в беде", – добавил Эрдоган.

Напомним, боевые действия в Сирии, охваченной гражданской войной с 2011 года, недавно вновь вспыхнули с новой силой впервые за несколько лет.

В воскресенье, 1 декабря, сирийское правительство окончательно потеряло контроль над городом Алеппо, вторым по величине в стране. Впоследствии повстанцы захватили несколько других крупных городов.

Падение Алеппо всего за несколько дней перечеркнуло одно из главных достижений России в сирийской войне 2016 года, когда она помогла армии Асада взять город.

Из-за продвижения повстанцев под угрозой оказался российский плацдарм в восточном Средиземноморском регионе: военно-морская база Тартус и авиабаза Хмеймим. Обе из них арендованы на 49 лет после вмешательства России для сохранения режима Башара Асада.

Турция поддерживает некоторые повстанческие группировки в Сирии и сохраняет свои силы на севере страны.

Ранее правительства США, Великобритании, Германии и Франции выступили с совместным заявлением из-за обострения ситуации в Сирии, в котором призвали к деэскалации.

А Эрдоган говорил о ситуации в Сирии с хозяином Кремля Владимиром Путиным.