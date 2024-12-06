Трамп поддержал номинанта на пост главы Пентагона после спекуляций в СМИ

Избранный президент США Дональд Трамп засвидетельствовал поддержку номинированному на должность шефа Пентагона Питу Хегсету после того, как в СМИ написали о возможности его замены.

Как сообщает "Европейская правда", на это указывает пост Трампа в его соцсети TruthSocial.

Избранный президент США написал, что у Хегсета "все очень хорошо", а его поддержка "сильная и глубокая, гораздо сильнее, чем можно было бы поверить в фейковых новостях".

"Он будет фантастическим, энергичным министром обороны, который будет руководить с харизмой и мастерством. Пит – ПОБЕДИТЕЛЬ, и нет ничего, что могло бы это изменить!!!", – подчеркнул Трамп.

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На этой неделе несколько СМИ сообщили, что в окружении Трампа якобы обсуждают альтернативных кандидатов на должность главы Пентагона.

Среди них упоминали губернатора Флориды и бывшего соперника Трампа Рона Десантиса, сенатора от Айовы Джони Эрнст, сенатора от Теннесси Билла Хагерти, а также конгрессмена из Флориды Майка Уолтца, который уже номинирован на должность советника по нацбезопасности.

Сам Хегсет впоследствии заявил, что продолжит борьбу за эту должность и откажется от алкоголя, если его кандидатуру утвердит Сенат.