Глава МИД Британии поговорил с Венсом: "Мир теряет терпение" из-за Путина

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми 2 мая провел беседу с вице-президентом США Джеем Ди Венсом о мирных усилиях по прекращению российской агрессии против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Лэмми написал на Х.

Глава британской дипломатии отметил, что во время разговора с Венсом "мы еще раз подтвердили общее желание положить конец варварскому вторжению России в Украину и нашу приверженность достижению прочного мира".

"Путин уже достаточно долго тормозил переговоры и препятствовал им. Мир теряет терпение", – добавил Лэмми.

В последние недели администрация Трампа пыталась форсировать "мирный процесс" между Украиной и Россией и, по данным СМИ, подготовила "окончательное предложение" по мирному урегулированию.

Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.

Впоследствии агентство Reuters ознакомилось с текстом предложений по прекращению войны России против Украины, которые были переданы американской стороне украинскими и европейскими официальными лицами на переговорах в Лондоне.

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