На фоне остановки поставок российского газа по территории Украины министр по вопросам климата и энергетики Австрии Леонор Гевесслер заявила, что ее страна больше не зависит от российского газа – "и это хорошо".

Заявление министра 1 января приводит пресс-служба министерства, сообщает "Европейская правда".

Транзит газа из России через территорию Украины был прекращен в связи с окончанием срока действия транзитного контракта в ночь на 1 января 2025 года.

В австрийском Минэнерго отметили, что об этом шаге было объявлено несколько раз заранее. Поэтому для того, чтобы обеспечить бесперебойные и неограниченные поставки газа в любое время, участники рынка обратились к альтернативным источникам. Это позволило компенсировать ограничения поставок и гарантировать газоснабжение.

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"Украина заранее дала понять, что не будет продолжать транзитный контракт с агрессором Россией. Мы выполнили свое домашнее задание и были хорошо подготовлены к такому сценарию", – заявила министр Гевесслер.

"Отечественные энергетические компании искали других, нероссийских поставщиков газа. Компания OMV также прекратила свое многолетнее сотрудничество с российским "Газпромом". Австрия больше не зависит от российского газа – и это хорошо", – добавила Гевесслер.

В правительстве Словакии, со своей стороны, заверили, что страна хорошо готова к прекращению поставок российского газа, который получала транзитом через Украину.

В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своей новогодней речи заявил, что прекращение транзита российского газа через Украину будет иметь серьезные последствия для членов Европейского Союза, но не для России.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 1 января приветствовал прекращение Украиной транзита российского газа.