Город во Франции будет использовать дроны для противодействия незаконному строительству

Мэрия города Канны планирует использовать дроны для мониторинга работ на строительных площадках.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Figaro, мэрия Канн ежегодно публикует около 130 отчетов о возможных нарушениях Градостроительного кодекса. Однако возможные нарушения не всегда удается зафиксировать из доступных мест.

Эту проблему планируют решить с помощью дронов.

В частности, как отмечают в мэрии, дроны будут "наблюдать и иметь возможность определить в частных зонах, видимых или невидимых с общественной дороги, настоящий характер совершенного правонарушения".

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Как отмечается, "изображения, сделанные из воздуха, могут быть использованы судебными органами. Они также будут использованы для улучшения муниципального картографирования и лучшего понимания состояния строительного наследия".

Мэрия уже приобрела легкий беспилотник класса C5, которым будут руководить три муниципальных специалиста (два по градостроительству и один по геоинформационной системе). В будущем количество беспилотников должно возрасти.