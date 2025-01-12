Пророссийские словацкие депутаты полетели в Москву и упрекают Польшу, что их самолет не пропустили
Новости — Воскресенье, 12 января 2025, 16:59 —
Группа ультраправых депутатов Словакии во главе с вице-спикером и лидером националистической "Словацкой национальной партии" Андреем Данко отправилась в многодневную поездку в Россию, где они планируют говорить в частности о продолжении поставок российского газа после того, как его транзит через Украину стал невозможным.
Об этом сообщает TASR, пишет "Европейская правда".
Делегация во главе с Данко и членом партии премьера Роберта Фицо Smer-SD Тибором Гашпаром отправилась в путь утром в воскресенье, 12 января.
Keď budeme v Rusku, ukážeme, že tam Nemci, Francúzi a Američania obchodujú. Pozdravujeme aj neprajníkov. 👋🏻 #rusko #cesta #politika #aktualne #dnes #pracujeme #sns #andrejdanko #foryou #fypシ pic.twitter.com/m7jIyC5iSYРеклама:– Andrej Danko (@AndrejDanko6) January 12, 2025
Кроме них, в составе еще трое депутатов Smer-SD (Мариан Кери, Ян Мажгут и Ричард Глюк) и однопартиец Данко из "Словацкой национальной партии" Адам Лучанский.
Поездка продлится до 15 января. Данко и Гашпар заявили, что планируют встречи с депутатами российской Госдумы и некоторыми представителями правительства России. Среди прочего, они планируют поднять вопрос о том, сможет ли "Газпром" продолжить поставки газа Словакии после того, как Украина не стала продлевать с российской компанией соглашение о транзите.
Лидер "Словацкой национальной партии" говорит, что хочет "донести информацию" о жизни в России, и "показать, что там также живут люди, что немцы, французы, американцы ведут там бизнес".
Андрей Данко заявил, что им пришлось лететь через Чехию и Германию, потому что Польша не позволила лететь над ее территорией. "Я не понимаю позицию Польши, но принимаю это как данность", – заявил Данко.
Словацкое Aktuality сообщает, что поездка осуществляется за бюджетные средства – несмотря на обещания Данко, что она будет за собственный счет депутатов.
Анонсируя поездку в Россию, Данко заявил, что "сочтет за честь" выступить в Государственной думе РФ.
Посольство Украины выразило возмущение намерениями словацких депутатов, отметив, что такие шаги способствуют легитимизации российской агрессии против Украины.
Поездка словацких депутатов происходит в продолжение скандального визита в Москву премьера Словакии Роберта Фицо, который там встретился с главой государства-агрессора Путиным. Больше об этом – в статье редактора "ЕвроПравды".