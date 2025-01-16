После 12-летнего перерыва Турция откроет генконсульство в сирийском Алеппо

С 20 января генеральное консульство Турции возобновит работу в сирийском городе Алеппо.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан после встречи в Анкаре с министром иностранных дел новой сирийской администрации Асадом Хасаном Шайбани, сообщает агентство Anadolu, передает "Европейская правда".

Как сообщил Фидан, консульство заработает после 12-летнего перерыва.

"Мы надеемся, что наше генеральное консульство в Алеппо начнет работать 20 января. Надеемся, мы увидим, что вскоре начнутся полеты турецких авиалиний", – сказал он.

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Отметив, что режим Асада годами принимал террористические организации в Сирии и экспортировал терроризм, Фидан заявил, что "в новой Сирии нет места для террористических организаций".

Турецкий министр заявил, что они удовлетворены решимостью новой администрации Сирии бороться с терроризмом, и выразил необходимость имплементации в этом направлении.

Отметив, что Турция имеет значительный опыт сотрудничества с третьими странами в борьбе с террористическими организациями, Фидан подчеркнул, что они хотели бы испытать подобное сотрудничество с новой администрацией в Сирии.

Напомним, повстанцы в Сирии 8 декабря заявили, что взяли под контроль столицу Дамаск, сигнализируя о конце более двух десятилетий правления Асада. Асад, насколько известно, находится в Москве.

Тогда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что народ страны "избавился от режима угнетения", который длился годами.

По состоянию на 24 декабря было известно, что более 25 тысяч сирийцев вернулись домой из Турции после того, как Башар Асад был свергнут повстанцами во главе с исламистами.