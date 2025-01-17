На инаугурации Трампа Китай представит вице-президент в качестве специального посланника Си

Китай объявил в пятницу, 17 января, что вице-президент Хань Чжэн будет представлять страну на инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.

Об этом со ссылкой на заявление представителя Министерства иностранных дел страны пишет The Washington Post, передает "Европейская правда".

По американской традиции, мировые лидеры не приглашаются на инаугурации американских президентов, однако в декабре ряд СМИ писали, что Трамп пригласил на свою инаугурацию президента Китая Си Цзиньпина, который затем отказался.

В пятницу Министерство иностранных дел Китая объявило, что вице-президент будет присутствовать на инаугурации республиканца как "специальный представитель Си Цзиньпина".

Реклама:

"Мы готовы работать с новым правительством США для усиления диалога и коммуникации и найти правильный путь для двух стран, чтобы ужиться друг с другом", – говорится в заявлении министерства.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на собеседников писала, что китайский лидер может отправить на инаугурацию вице-президента Хань Чжэна, который иногда заменяет его на церемониях, или министра иностранных дел Китая Ван И.

Заметим, Трамп заявил, что в первый день пребывания в должности он введет тарифы на все товары, поступающие в Соединенные Штаты из Канады, Мексики и Китая.

В частности, он объяснил это тем, что эти государства не противостоят попаданию наркотиков в США. Трамп сказал, что "провел много разговоров" с Китаем о потоках огромного количества наркотиков, в частности фентанила, но "безрезультатно".

После этого представитель посольства Китая в США Лю Пэнгю заявил, что ни США, ни Китай не выиграют в торговой войне.