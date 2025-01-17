Премьер Гренландии: хотим сотрудничества с США, но останемся гренландцами

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров хочет тесных связей с США и Данией, однако только до определенного предела.

Об этом он заявил в интервью Fox News, передает "Европейская правда".

В эфире Эгеде снова заявил, что гренландцы не хотят быть ни американцами, ни датчанами.

"Мы хотим быть гренландцами. Мы всегда будем частью НАТО", – подчеркнул он.

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Премьер-министр острова заверил: Гренландия всегда будет сильным партнером для США.

"Мы близкие соседи. Мы были объединены в течение последних 80 лет. И я думаю, что в будущем нам есть что предложить, с чем сотрудничать. Но мы также хотим четко заявить: мы не хотим быть американцами. Мы не хотим быть частью США, но мы хотим тесного сотрудничества с ними", – подчеркнул он.

Ведущий программы спросил Эгеде, проголосовали бы гренландцы за независимость от Дании, если бы им дали такую возможность.

"Да, но это дело народа Гренландии – решать, когда мы хотим быть независимыми. И я думаю, что важно понимать, что если Гренландия предпримет эти шаги, мы всегда будем частью западного альянса и сильным партнером для США, потому что ваша безопасность – это наша безопасность", – ответил он.

Трамп, который вступит в должность 20 января, недавно вернулся к идее приобретения стратегически важного и богатого полезными ископаемыми арктического острова. Эту идею он выдвинул еще во время своего первого срока и назвал контроль США над островом, полуавтономной территорией Дании, "абсолютной необходимостью".

13 января Эгеде заявил, что страна стремится укрепить свои оборонные и горнодобывающие связи с Соединенными Штатами, но на своих условиях.

15 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен провела телефонный разговор с Трампом на фоне напряженности из-за намерений последнего взять под контроль Гренландию.

Во время разговора она заявила, что ее страна готова брать на себя большую ответственность за безопасность в Арктике и что "датские компании способствуют экономическому росту и созданию рабочих мест в США".

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