СМИ: ЕС готовит "кнут и пряник", чтобы противостоять пошлинам Трампа

Европейская комиссия с лета готовилась к возвращению в Белый дом Дональда Трампа, который пригрозил наложить новые пошлины на Европейский Союз.

Об этом говорится в публикации The Guardian, пишет "Европейская правда".

Детали реакции Еврокомиссии на потенциальные тарифы США тщательно охраняются и зависят от того, что на самом деле будет делать новый президент. Однако известно, что Еврокомиссия применяет двойной подход – "кнута и пряника". "Кнутом" являются собственные тарифы ЕС в ответ, а „пряником" – предложения покупать больше американских товаров.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ЕС покупать больше сжиженного природного газа из США, чтобы заменить СПГ, который покупает в России.

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Впрочем, несмотря на подготовку ЕС, европейские чиновники обеспокоены возможной торговой войной. В 2023 году ЕС и США торговали товарами и услугами на рекордную сумму 1,54 трлн евро.

Чиновники Еврокомиссии называют эту торговлю "сбалансированной", указывая на то, что ЕС покупает больше услуг у США, чем продает взамен. Но Трамп склонен сосредотачиваться на торговле товарами, где США имеют дефицит.

Даже 10-процентный тариф США повредит европейским экспортерам, особенно европейской автомобильной промышленности, в частности, немецкой.

А если Трамп реализует свою угрозу ввести 60% пошлины на китайские товары, ЕС столкнется с политическим давлением, чтобы последовать его примеру, а также с потенциальным перенасыщением мировых рынков дешевыми китайскими товарами, что приведет к падению цен и нанесет ущерб бизнесу европейских производителей.

Столкнувшись с непредсказуемым поведением США, ЕС будет искать совместные подходы к торговле с развитыми странами-единомышленниками, такими как Япония и Великобритания.

Всего через несколько дней после победы Трампа 27 лидеров ЕС приняли декларацию, в которой пообещали проводить торговую политику, которая "защищает и продвигает интересы ЕС".

Напомним, 14 января Трамп заявил, что создаст Службу внешних доходов для сбора поступлений от масштабных тарифов, которые он пообещал ввести.

Еще осенью Европейский Союз подготовил список американских товаров, которые может обложить пошлинами в ответ на воплощение Трампом угрозы ввести тарифы