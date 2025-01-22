Британия отправит самолеты для участия в миссии НАТО в Балтийском море

Великобритания предоставит самолеты P-8 Poseidon и Rivet Joint для морского патрулирования и наблюдения в рамках операции Baltic Sentry ("Балтийский часовой"), которая будет охранять подводную инфраструктуру в Балтийском море.

Об этом сообщает пресс-служба британского Министерства обороны, пишет "Европейская правда".

Согласно заявлению британского оборонного ведомства, Великобритания играет ведущую роль в противодействии росту российской угрозы морской инфраструктуре в европейских морях.

В рамках текущей работы Королевские военно-воздушные силы предоставят самолеты для нового развертывания НАТО, призванного усилить защиту морской инфраструктуры в Балтийском море.

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"Великобритания предоставит самолеты морского патрулирования и наблюдения P-8 Poseidon и Rivet Joint для операции "Балтийский часовой", которая была объявлена после повреждения подводного кабеля Estlink2 между Эстонией и Финляндией", – говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что Нидерланды направят три военных корабля для участия в новой миссии НАТО Baltic Sentry.

Напомним, после саммита балтийских государств-членов НАТО в Хельсинки генсек Марк Рютте объявил о запуске миссии "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая будет патрулировать в важнейших районах Балтийского моря для охраны подводной инфраструктуры.

Также лидеры опубликовали совместное заявление, где обозначили свой план действий в ответ на подозрительные случаи повреждения подводных кабелей.