Глава МИД Литвы: надо показать РФ, что НАТО готов к любой агрессии

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призывает НАТО к более решительным действиям против российских диверсионных атак.

Об этом литовский министр сказал в интервью Spiegel, сообщает "Европейская правда".

По его словам, если раньше речь шла о гибридных атаках со стороны РФ, то "сейчас мы имеем дело с диверсионными операциями, с настоящими атаками".

Будрис подчеркнул, что эти атаки были "спланированы и осуществлены военной разведкой" РФ.

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"И если военные несут за это ответственность, мы также должны изменить способ реагирования на эти атаки. Как члены Альянса, мы должны реагировать более решительно, если мы хотим предотвратить следующие шаги России в направлении эскалации", – заявил он.

По мнению главы МИД Литвы, ответ НАТО на российские диверсионные атаки не обязательно должен быть симметричным.

Реакция может также заключаться в "предоставлении Украине большей поддержки путем поставки ей определенных систем вооружения", отметил он.

"Для меня ключевой вопрос: кто планирует такие атаки? И кто их осуществляет? Мы не можем игнорировать это, если это часть российской армии", – резюмировал Будрис.

Как известно, недавно была начата миссия НАТО в ответ на обнаружение 25 декабря повреждений подводных кабелей между Эстонией и Финляндией с целью предотвращения возможных попыток повреждения подводной инфраструктуры и укрепления региональной безопасности. Операция НАТО продлится 90 дней.

В свою очередь президент Владимир Зеленский считает, что если текущая фаза войны завершится без надежных гарантий безопасности для Украины, новое нападение России будет гораздо опаснее и будет угрожать всем странам, которые когда-то входили в советскую "сферу влияния"