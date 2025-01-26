Трамп верит, что США "получат Гренландию"

Президент США Дональд Трамп верит в то, что Соединенные Штаты получат контроль над Гренландией, заявив, что это важно для "свободы мира".

Как пишет "Европейская правда", об этом Трамп сказал во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One, его слова приводит BBC.

Трамп в последние недели вновь проявил интерес к приобретению автономной датской территории и теперь дает понять, что его намерения серьезны.

"Я думаю, что мы получим ее (Гренландию)", – сказал он журналистам в субботу, добавив, что 57 тысяч жителей острова якобы стремятся к этому. "Я думаю, что люди хотят быть с нами", – сказал Трамп.

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"Я не знаю, какие претензии на него имеет Дания, но было бы очень недружественным актом, если бы они не позволили этому произойти, потому что это для защиты свободного мира", – добавил он.

"Я думаю, что мы получим Гренландию, потому что это связано со свободой мира... Это не имеет ничего общего с Соединенными Штатами, кроме того, что мы единственные, кто может обеспечить свободу. Они не могут", – продолжил Дональд Трамп.

Его комментарии появились после сообщений о том, что во время жесткого телефонного разговора с Трампом на прошлой неделе премьер-министр Дании Метте Фредериксен настаивала на том, что Гренландия не продается.

Издание Financial Times процитировало анонимного европейского чиновника, который назвал разговор Трампа и Фредериксен "ужасным". Другой чиновник заявил, что интерес Трампа к приобретению Гренландии является "серьезным и потенциально очень опасным".

Трамп недавно вернулся к идее приобретения стратегически важного и богатого полезными ископаемыми арктического острова. Эту идею он выдвинул еще во время своего первого срока, и назвал контроль США над островом, полуавтономной территорией Дании, "абсолютной необходимостью".

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