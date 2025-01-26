Трамп поддерживает план "очистки" Газы и переселения оттуда палестинцев

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в субботу, что он хочет, чтобы Иордания и Египет приняли палестинцев из Газы на свою территорию "временно или в долгосрочной перспективе".

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил журналистам на борту самолета Air Force One, его цитирует Axios.

С начала войны в Газе Египет и Иордания возглавили оппозицию арабского мира к любому принудительному перемещению Израилем палестинцев из Газы.

В субботу Трамп провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой, который поздравил его с инаугурацией.

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Король Абдалла "подчеркнул ключевую роль США в том, чтобы побудить все стороны работать над достижением мира, безопасности и стабильности для всех в регионе", – говорится в заявлении иорданского королевского двора.

Но Трамп заявил, что оба лидера обсуждали совсем другую тему – миллионы палестинцев, которые живут в Иордании, и возможность того, что еще больше людей переедут туда из Газы.

"Я сказал ему: "Я бы хотел, чтобы вы взяли на себя больше", потому что я смотрю на весь сектор Газы прямо сейчас, и это беспорядок. Это настоящий беспорядок", – сказал Трамп.

Он добавил, что планирует в воскресенье поговорить с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и попросить его принять палестинцев из Газы.

"Вы говорите о полутора миллионах людей, и мы просто вычистим все это", – сказал Трамп.

"Это буквально место сноса. Почти все разрушено, и там гибнут люди, поэтому я бы лучше связался с некоторыми арабскими странами и построил жилье в другом месте, где они, возможно, могли бы жить в мире для начала", – добавил президент США.

Принятие Иорданией палестинских беженцев после войны 1948 года, часть из которых была насильно перемещена Израилем, стало одним из самых значимых событий в истории королевства.

Египет, тем временем, видит в перемещении палестинцев из Газы на свою территорию угрозу национальной безопасности. В начале войны, когда израильский премьер-министр Нетаньяху поднял эту идею, Сиси дал понять, что такой шаг поставит под угрозу мирное соглашение между Израилем и Египтом.

Между тем, стало известно, что Трамп отменил запрет администрации Байдена на поставку 900-килограммовых бомб в Израиль.

Напомним, 15 января тогдашний президент США Джо Байден подтвердил, что между террористами ХАМАС и Израилем было достигнуто соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.