В Швеции впервые вынесли приговор оператору дрона за вождение в нетрезвом виде

55-летнего мужчину в Швеции осудили за управление дроном в нетрезвом состоянии, что считается первым подобным приговором.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в публикации The Guardian.

Приговор из-за инцидента с дроном был объявлен еще в июле 2024 года. Осужденный управлял беспилотником на западе в центральной Швеции в зоне, где действовал временный запрет на полеты.

Когда правоохранители обнаружили оператора дрона, в его крови зафиксировали 0,69 промилле алкоголя, что превышало установленную законом максимальную норму в 0,2.

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Хотя позже фигурант дела утверждал, что дроном управлял его друг, суд все же признал его виновным по статье о вождении в нетрезвом состоянии и назначил общий штраф в 32 тысячи шведских крон (более $2900).

Прокурор по делу Дженни Холден Нистрем заявила, что это первый случай в Швеции, когда человек был привлечен к ответственности и осужден за управление дроном в нетрезвом состоянии.

Председатель окружного суда Карин Хеллмонт объяснила, почему к делу о беспилотнике была применена такая же шкала наказаний, как и за вождение в нетрезвом состоянии.

"Это летательный аппарат. Даже если он летает сам по себе, им управляет кто-то на земле, и он может упасть с большой высоты и травмировать кого-то", – говорит судья.

Напомним, в 2022 году суд в Норвегии приговорил 34-летнего россиянина к 90 дням тюремного заключения за запуск беспилотника, нарушая запрет, вызванный войной России против Украины.