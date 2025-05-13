У президента Литвы не ждут больших результатов от возможных переговоров в Стамбуле

Главный советник президента Литвы по национальной безопасности Дейвидас Матулёнис сомневается, что российско-украинские мирные переговоры, которые могут состояться в Стамбуле в четверг, дадут ощутимые результаты.

Заявление советника Гитанаса Науседы приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Матульонис отметил, что поведение Москвы свидетельствует, что она хочет продолжать войну.

Он напомнил, что Россия не согласилась на требование ряда влиятельных европейских стран о 30-дневном прекращении огня, заявив, что ультиматумы для нее неприемлемы.

"От России – молчание или попытки приуменьшить значение возможной встречи президента Зеленского и Путина, поэтому идет какая-то игра в кошки-мышки, из-за чего у меня складывается впечатление, что нам будет очень сложно чего-то добиться на этих переговорах", – сказал он.

Советник предположил, что итогом возможных переговоров станет то, что "Россия выдвинет массу различных требований, заявив, что нам придется решать, как они говорят, глубинные причины конфликта".

По мнению Матульониса, поведение России показывает, что в ее интересах продолжать войну, это также было бы полезно для нее во внутренней политике в плане консолидации общества и усиления репрессий.

Он также осудил Россию за отказ от 30-дневного прекращения огня и заявил, что все серьезные мирные переговоры в истории начинались с прекращения огня.

"Сейчас, когда продолжаются боевые действия, (стороны.– Ред.) могут встретиться, но это еще раз показывает, что это, скорее всего, будет фикцией, никаких реальных переговоров не будет", – добавил советник Науседы.

Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил Зеленскому, что готов принять прямые переговоры Украины с РФ.

Президент США Дональд Трамп говорил, что ожидает присутствия обоих лидеров в Турции.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что если Путин откажется приехать в Турцию, это станет последним сигналом о нежелании России заканчивать войну.

В то же время в Кремле заявили, что российская сторона продолжает подготовку к переговорам в Стамбуле 15 мая и других комментариев не дает.