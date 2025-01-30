Грецию возмутила возможная продажа Францией ракет для Турции

Министр обороны Греции Никос Дендиас попросил французского посла в Афинах объяснить информацию о том, что Париж готов продать Турции ракеты METEOR.

Заявление греческого министра приводит Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Возможная продажа ракет вызвала бурную реакцию в Афинах, учитывая неспокойные отношения с турецким соседом.

"Я выразил послу Франции решительное несогласие Греции с такой возможностью, которая несовместима с прекрасными стратегическими отношениями между двумя странами", – заявил Дендиас после встречи с послом Франции Лоран Ауэр.

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Греческое министерство ссылается на информацию о том, что Франция готова поставлять Турции ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности METEOR, которые греческие военно-воздушные силы используют на своих самолетах Rafale.

В частности, газета La Tribune сообщила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов купить истребители Eurofighter при условии, что он также сможет приобрести ракеты METEOR, чтобы конкурировать с греками.

Сейчас Турция спешит заполнить пробел в оснащении своих Воздушных сил.

Когда Турция не смогла получить Rafale из-за положения о взаимной обороне в военном соглашении между Грецией и Францией, она обратилась к идее приобретения истребителей Eurofighter.

Проблемой для Афин является то, что ракеты METEOR, которые могут поражать цели на расстоянии более 100 километров, также могут использоваться Eurofighter.

Для греческого правительства выглядит спорным, что страна-производитель продает системы вооружений двум странам, имеющим между собой разногласия.

В свою очередь премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что ему не сообщали о решении Франции о поставках METEOR в Турцию.

Однако он сказал, что, возможно, Анкара выразила свою заинтересованность и что министр Дендиас, вероятно, действовал "превентивно", связавшись с французским послом.

Официальный Париж не комментировал сложившуюся ситуацию.

Греция и Турция являются союзниками по НАТО, но на протяжении десятилетий спорят по целому ряду вопросов. Но в конце 2023 года премьер-министр Греции Мицотакис и президент Турции Эрдоган подписали Афинскую декларацию о нормализации двусторонних отношений.

Вопрос демаркации морских границ до сих пор остается нерешенным в отношениях между странами.

В конце прошлого года стало известно, что Греция укрепляет свою оборону в Эгейском море, а министр обороны Никос Дендиас объявил о планах создания противоракетного щита.