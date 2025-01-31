В Германии предлагают декретный отпуск женщинам после выкидыша

Немецкий Бундестаг принял закон, распространяющий действие декретного отпуска на женщин, у которых произошел выкидыш после 13 недель беременности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Подавляющее большинство депутатов проголосовало за законопроект, который имеет целью поддержать женщин в период физического и эмоционального восстановления, рассказала депутат от Социал-демократической партии (СДПГ) Сара Ларкамп.

Согласно действующему немецкому законодательству, женщины обычно имеют право на оплачиваемый декретный отпуск, который начинается за шесть недель до родов и продолжается в течение восьми недель после родов.

Реклама:

Однако это не распространяется на случай выкидыша.

Ранее женщинам, у которых произошел выкидыш до 24-й недели беременности, приходилось активно обращаться за больничным.

Согласно новому положению, женщины, у которых произошел выкидыш после 13-й недели беременности, будут иметь возможность взять декретный отпуск. Однако женщины не обязаны брать его, если они не хотят.

Закон будет обсуждаться в Бундесрате, верхней палате немецкого парламента, 14 февраля. Если его одобрят, он может вступить в силу уже 1 июня этого года.

По оценкам, каждый год в Германии происходит примерно шесть тысяч выкидышей в период между 13-й и 24-й неделей беременности. Однако большинство (около 84 тысяч) происходят до 12-й недели беременности, на которую новый закон о декретном отпуске не распространяется.

Также Бундестаг проголосовал за то, чтобы в будущем противозачаточные таблетки были бесплатными для всех женщин, имеющих обязательное медицинское страхование, если есть доказательства насилия или изнасилования.

В апреле 2024 года депутаты Европарламента поддержали резолюцию с призывом к Совету Евросоюза добавить вопрос сексуального и репродуктивного здоровья и право на безопасный и легальный аборт в Хартию основных прав ЕС.