Германия стала третьей по объему экономикой мира

Экономика Германии стала третьей по объему на планете после того, как Япония неожиданно скатилась в рецессию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

С ВВП в 4,5 триллиона долларов Германия по экономическому весу сейчас находится позади только Соединенных Штатов и Китая и с небольшим отрывом опережает Японию, которая имеет ВВП в 4,2 триллиона долларов.

По данным Федерального статистического управления, в 2023 году экономика Германии сократилась на 0,3 процента из-за "роста процентных ставок и слабого внутреннего и внешнего спроса".

В то же время, согласно данным, опубликованным правительством Японии, в последнем квартале 2023 года ее экономика неожиданно сократилась на 0,4 процента после того, как за предыдущие три месяца сократилась на 3,3 процента, что означает, что страна вошла в техническую рецессию.

Хотя Германия уже давно является крупнейшей экономикой Европы, последний раз она занимала третье по объему место в 2007 году, когда ее обогнал Китай.

Ранее немецкий министр финансов Кристиан Линднер предупредил, что экономика ФРГ будет разрушена, если она выйдет из Евросоюза вслед за Великобританией, как это предлагает ультраправая партия "Альтернатива для Германии".

Перед этим сообщалось, что острая нехватка квалифицированных кадров угрожает стабильности жизненно важных отраслей промышленности в Германии.

В последнем квартале прошлого года экономика еврозоны снова подверглась стагнации, продолжив неутешительную тенденцию для ЕС, который страдает от войны, инфляции и ослабления экспортных рынков, но избежала рецессии.