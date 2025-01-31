ЕС предоставит Молдове 64 млн евро "энергетической" помощи, треть – на газ Приднестровью

В правительстве Молдовы заявили об окончательной договоренности с Евросоюзом относительно финансовой помощи, которую предоставят стране для преодоления энергетического кризиса – речь идет о 64 млн евро, из которых 20 млн предусмотрены на газ для Приднестровья.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан 31 января объявил, что Еврокомиссия и Молдова достигли окончательной договоренности относительно помощи, которую предоставит ЕС для преодоления энергетического кризиса.

По его словам, речь идет о безвозвратной финансовой помощи на общую сумму 64 млн евро.

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Из них 30 миллионов предусмотрены на закупку газа и электроэнергии для обоих берегов Днестра, и в пределах этой суммы 20 млн – на газ для Приднестровья, а 10 млн евро – на закупку электроэнергии для правобережья (то есть контролируемой правительством территории Молдовы).

Остальные 34 млн евро поступят в качестве бюджетной поддержки.

"ЕС снова спасает Молдову, так проявляется европейская солидарность. В то время как Россия оставляет людей в холоде и темноте, Европа приходит с деньками, конкретной помощью, чтобы раз и навсегда положить конец этому энергетическому шантажу",– заявил Дорин Речан.

Напомним, 27 января ЕС анонсировал помощь для Молдовы объемом 30 млн евро для закупки и транспортировки газа в Приднестровье.

При этом в де-факто власти Приднестровья 28 января заявили, что Россия предоставит непризнанному региону кредит для оплаты за газ, который Приднестровье начнет получать из Европы.

Кроме того, лидер непризнанного региона Вадим Красносельский начал обвинять правительство Молдовы в манипуляциях относительно того, как именно должны использоваться 30 млн евро от ЕС.

В Еврокомиссии объяснили, что помощь предусмотрена на восстановление поставок газа в Приднестровье, а также поставки произведенной там электроэнергии на правобережье – то есть контролируемую правительством территорию.