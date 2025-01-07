Британская разведка проанализировала рекордные потери РФ в войне против Украины за 2024 год

Британская разведка констатирует, что в 2024 году Россия понесла рекордные потери убитыми и ранеными в войне против Украины, а месяцем наибольших потерь стал декабрь.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 7 января, опирающийся на оценки Украины.

В обзоре приводят подсчет потерь от украинского Генштаба, по которому российские потери (и убитыми, и ранеными) в 2024 году составили рекордных 429 660 человек по сравнению с почти 253 тысячами за 2023 год, а общие потери с начала полномасштабной войны превысили 790 тысяч.

Также отметили, что наибольшие потери приходятся на декабрь – по украинским подсчетам, Россия потеряла 48 670 убитыми и ранеными. На втором месте – ноябрь с более 45 тысячами убитыми и ранеными.

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"Декабрь – уже шестой месяц подряд, когда ежемесячные потери российских сил растут", – отметили в Минобороны Великобритании.

Также напомнили, что 19 декабря сообщали о рекордных потерях России за один день – 2200 человек.

"Россия скорее всего продолжит нести большие потери в январе 2025 года, ведя пехотные атаки на многих направлениях", – заключают в обзоре.

На 7 января, по оценкам Генштаба ВСУ, российские потери с начала полномасштабной войны превысили 800 тысяч человек.

В одном из декабрьских обзоров рассказывали, что с 2022 года Россия потеряла более трех тысяч основных боевых танков.

В декабре генсек НАТО Марк Рютте сказал, что потери сторон в войне в Украине превысили миллион человек, уточнив, что российские потери достигают более 700 тысяч убитыми и ранеными.

В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский обнародовал данные, что с 24 февраля 2022 года погибли 43 тысячи украинских военных и 370 тысяч были ранены, тогда как российские потери в то время превышали 750 тысяч человек, из которых 198 тысяч убитыми и более 550 тысяч ранеными.