Тихановская призвала Запад не признавать грядущие "выборы" президента Беларуси

Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что грядущие так называемые выборы президента Беларуси нельзя назвать выборами, и призвала Запад не признавать их.

Об этом она сказала во время встречи со спикером Сейма Литвы Саулюсом Сквернялисом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По словам Тихановской, то, что произойдет в Беларуси в конце января, "не имеет ничего общего с выборами".

"В стране, где уничтожены все средства массовой информации, ликвидированы все партии, а политические лидеры находятся в тюрьме или выехали за границу, невозможно провести честные выборы", – добавила она.

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Лидер оппозиции Беларуси считает, что во время имитации голосования все произойдет "фальшиво, быстро, наигранно" и станет "ритуалом Лукашенко".

"Конечно, мы призываем наших демократических партнеров не признавать эти так называемые выборы. Белорусам не нужно ничего объяснять, потому что после этого ритуала Лукашенко не будет легитимным в глазах народа", – добавила она.

Так называемые "президентские выборы", где Александр Лукашенко нарисует себе очередную победу, в Беларуси решили провести 26 января 2025 года.

Как известно, после сфальсифицированных выборов в августе 2020 года Лукашенко жестко подавил многотысячные протесты белорусов. С тех пор в стране нет реальной оппозиции и заблокирована работа независимых СМИ, оппоненты режима или заключены в тюрьму, или находятся в экзиле – как оппозиция во главе с Тихановской.

Ранее Тихановская призвала белорусов не участвовать в "президентских выборах" в стране в январе 2025 года и не выходить на протесты, чтобы избежать репрессий.