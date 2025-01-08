СМИ: В Сенате тянут с рассмотрением скандальной претендентки Трампа на должность главы Нацразведки

Демократы в Сенате США добиваются отложения слушаний, на которых будет рассматриваться кандидатура скандальной Тулси Габбард на должность директора Нацразведки США, зато республиканцы обвиняют своих оппонентов в играх.

Об этом стало известно Axios, сообщает "Европейская правда".

Источники портала рассказывают, что сенатор Марк Уорнер, который является заместителем председателя сенатского комитета по вопросам разведки, не соглашается на просьбу Республиканской партии провести слушания по Габбард в начале следующей недели.

Уорнер отметил, что комитет еще не получил от Габбард справку из ФБР, декларацию об этических нормах или анкету перед слушаниями, отметил источник.

Реклама:

Согласно правилам комитета, проверка биографии должна проводиться за неделю до слушаний.

В то же время другой источник, близкий к Габбард, отмечает, что она завершила процесс проверки биографии на прошлой неделе.

Издание отмечает, что без материалов или одобрения демократов слушания по Хаббард могут быть перенесены на конец следующей недели – если не позже.

Председатель Комитета по разведке Том Коттон (республиканец) "намерен провести эти слушания до дня инаугурации" Дональда Трампа, сообщил представитель комитета в интервью Axios.

"Комитет по разведке, кандидаты и переходный период усердно работают над достижением этой цели", – отметил он.

В то же время в команде избранного президента Дональда Трампа заявили, что им "грустно видеть, как сенатор Уорнер и демократы играют в политику, пренебрегая безопасностью американцев и нашей национальной безопасностью".

Правила комитета предусматривают, что слушания по утверждению кандидатуры не могут быть проведены ранее, чем через семь дней после того, как будут получены "анкета, декларация о доходах и ответы на дополнительные вопросы перед слушаниями".

Габбард продолжает встречаться с демократами в Сенате перед слушаниями и планирует встретиться с Уорнером, а также другими сенаторами-демократами из комитета по вопросам разведки.

СМИ ранее сообщали, что американское разведывательное сообщество и их европейские коллеги выражают беспокойство по поводу намерений избранного президента США Дональда Трампа номинировать Тулси Габбард на должность главы Национального разведывательного управления.

Габбард скандально известна тем, что встречалась с сирийским диктатором Башаром Асадом, критиковала ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани, а также называла политику США в отношении Украины "вторым Афганистаном".

Подробнее – в статье От ястребов до критиков Киева: кто в команде Трампа будет отвечать за Украину и войну.