Французские социалисты раскритиковали заявление Макрона о территориальных компромиссах Украины

Французские депутаты-социалисты обеспокоены заявлением президента Эмманюэля Макрона, который призвал украинцев "провести реалистичные дискуссии по территориальным вопросам", чтобы урегулировать войну с Россией, и призвали его воздержаться от таких высказываний.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Социалистической партии Франции, передает "Европейская правда".

В начале своего заявления депутаты-социалисты призвали Макрона "воздержаться от высказываний, которые только навредят нашим международным отношениям".

Они акцентировали, что заявление Макрона – "абсолютно неуместно, поскольку полно инсинуаций".

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Следовательно, это обязывает депутатов Европарламента от социалистов и родственных партий выразить свое глубокое беспокойство.

"Никто не может смириться с аннексией части украинской национальной территории Россией. Никто не может смириться с тем, что одна нация вторгается к другой. Мы должны уважать международное право, которое является нашим единственным компасом. В этом отношении только Украина может решать, начинать ли переговоры на условиях, которые она сама определит", – заявили они.

Французские депутаты-социалисты подтвердили непоколебимую поддержку украинского сопротивления, чтобы позволить стране восстановить свой полный суверенитет в пределах границ, признанных на международном уровне в 1991 году.

"Иными словами, с Крымом и Донбассом", – подчеркнули они.

Несколько дней назад Макрон призвал украинцев "вести реалистичные дискуссии по территориальным вопросам".

Тогда же он предупредил, что в нынешних условиях "быстрого и легкого решения в Украине не будет" – на фоне предыдущих обещаний новоизбранного американского президента Дональда Трампа о завершении войны за 24 часа.

Президент Владимир Зеленский заявил, что первые переговоры о прекращении российско-украинской войны состоятся с американским президентом Трампом после его инаугурации, а затем, потенциально, с главой Кремля Владимиром Путиным.