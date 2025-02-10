НАТО предлагает усилить перехват поставок, чтобы прекратить сотрудничество России с КНДР
В НАТО считают, что остановить сотрудничество России с Северной Кореей можно, в частности, перехватом поставок вооружения.
Об этом новый глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил в интервью АрмияInform.
Каво Драгоне заявил, что Северная Корея поставляет России боеприпасы, ракеты и даже личный состав, что представляет "значительную угрозу, позволяя России пополнять свои запасы на фоне больших потерь".
"НАТО призвал Россию и Северную Корею немедленно прекратить эти действия. Прекращение участия Северной Кореи требует усиления санкций, усиления дипломатического давления на Китай и перехвата поставок вооружений с помощью разведки и военно-морского сотрудничества", – сказал он.
Глава военного комитета НАТО подчеркнул, что усиление мер сдерживания против Северной Кореи необходимо для того, чтобы исключить дальнейшее военное сотрудничество с РФ.
Отметим, в конце января руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг заявил, что есть признаки того, что Северная Корея направит на помощь России еще военных до лета.
А недавно японский общественный вещатель NHK написал, что Северная Корея в 2025 году, вероятно, начнет производство беспилотников, которые будут разрабатываться совместно с Россией.