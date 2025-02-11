NYT: Трамп тайно поручил заниматься Украиной еще одному своему посланнику

Стивен Уиткофф, назначенный президентом США Дональдом Трампом посланником по вопросам Ближнего Востока, также получил поручение помогать установлению "мира" между Украиной и Россией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации The New York Times, которая ссылается на слова "многих" информированных источников.

Как пишет NYT, Трамп поручил Виткоффу "играть определенную роль" в процессе урегулирования войны России против Украины.

Для этого президент США несколько недель назад тайно расширил полномочия посланника за пределы вопросов Ближнего Востока "с целью открытия переговорного канала с россиянами", говорится в материале.

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Собеседники The New York Times объясняют это тем, что Трамп доверяет Уиткоффу и якобы считает, что тот обладает надлежащими навыками ведения переговоров, которые помогут положить конец войне в Украине.

Эти источники также говорят, что Уиткофф уже имел прямые переговоры с неназванными "близкими союзниками" Владимира Путина и также обсуждал Украину с контактами в Саудовской Аравии и Катаре.

В то же время остается непонятным точное распределение полномочий между Уиткоффом и Китом Келлогом – генералом в отставке, которого Трамп официально назначил посланником по вопросам российско-украинской войны.

Келлог, как известно, разрабатывает для президента США план "завершения войны" в Украине.

По сообщениям СМИ, он пока отложил разработку плана, чтобы пообщаться с европейскими членами НАТО и услышать их мнение.