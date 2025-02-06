Трамп заявил, что Израиль мог бы передать Газу США после завершения боевых действий

Президент США Дональд Трамп подтвердил свой план "захвата" сектора Газы Соединенными Штатами – и без привлечения американских военных.

Как передает "Европейская правда", об этом он написал в соцсети Truth Social.

Трамп считает, что Израиль мог бы передать Газу Соединенным Штатам после завершения боевых действий, а США могли бы начать строительство "одного из самых впечатляющих проектов на Земле".

"Сектор Газы был бы передан Израилем Соединенным Штатам после завершения боевых действий. Палестинцы, такие люди, как Чак Шумер, уже были бы переселены в гораздо более безопасные и красивые общины, с новыми и современными домами в регионе", – написал президент США.

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"США, работая с замечательными командами разработчиков со всего мира, медленно и осторожно начали бы строительство того, что стало бы одним из крупнейших и наиболее впечатляющих проектов такого рода на Земле. Никаких солдат США не понадобилось бы! В регионе воцарилась бы стабильность!!!" – заявил Трамп.

Чак Шумер – лидер меньшинства в Сенате, демократ. В своей речи на прошлой неделе он раскритиковал Трампа за "безрассудство и беззаконие".

Напомним, 4 февраля Трамп заявил, что США могут "взять под контроль" Газу и "сделать настоящую работу", превратив палестинскую территорию в "Ривьеру Ближнего Востока". При этом он выступил за переселение палестинцев из Газы в другие страны.

Государственный секретарь США Марко Рубио поддержал план Трампа, заявив, что палестинский анклав должен быть освобожден от исламистской группировки ХАМАС.

Посол США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что предложение Дональда Трампа по переселению палестинцев даст им "больше надежды" на лучшее будущее.