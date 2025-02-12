Швейцария одобрила программу помощи в восстановлении Украины до 2028 года

Федеральный совет Швейцарии на заседании в среду, 12 февраля, одобрил программу в поддержку восстановления, реформ и устойчивого развития в Украине на период 2025-2028 годов.

Об этом говорится в сообщении Совета, которое цитирует "Европейская правда".

Программа Швейцарии по помощи в восстановлении Украины в целом рассчитана на период до 2036 года и разделена на две фазы. Первая, что в 2025-2028 годах, предусматривает выделение 1,5 млрд швейцарских франков ($1,64 млрд).

Средства будут потрачены по следующим приоритетам:

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экономическое восстановление (поддержка частного сектора Украины, восстановление городской инфраструктуры);

государственные услуги (поддержка медицинских, образовательных и социальных услуг, а также функционирование систем энергоснабжения, общественного транспорта, водоснабжения и водоотведения);

защита гражданского населения и мир (гуманитарное разминирование, поиск и идентификация пропавших без вести, документирование и преследование нарушений международного гуманитарного права и прав человека).

Вторая фаза программы поддержки восстановления Украины, которую будет воплощать Федеральный совет Швейцарии, продлится в течение 2029-2036 годов и будет стоить 3,5 млрд франков.

Ранее Швейцария также санкционировала подписание международного договора об участии швейцарской стороны в восстановлении Украины.