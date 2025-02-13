СМИ: Китай предлагал организовать саммит Трампа и Путина без Зеленского

Китайские чиновники через посредников в течение последних недель предлагали команде американского президента Дональда Трампа провести саммит между ним и главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в Пекине и Вашингтоне, которые знакомы с этим вопросом, передает "Европейская правда".

По словам собеседников газеты, китайские чиновники в течение последних недель через посредников предлагали команде Трампа провести саммит между ним и Путиным, а также "способствовать миротворческим усилиям после возможного перемирия".

Однако, по информации газеты, это предложение встретили скептически в США и Европе, учитывая глубокое беспокойство относительно все более тесных связей между Пекином и Москвой.

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По словам собеседников, китайское предложение, в частности, предусматривает американо-российский саммит без участия президента Владимира Зеленского.

Белый дом отказался подтвердить, получил ли он предложение Китая, но все равно отверг его.

"Совсем не жизнеспособное", – сказал представитель Белого дома.

Представитель посольства Китая в Вашингтоне, отвечая на вопрос об этом предложении, сказал, что ему о нем ничего не известно, добавив при этом: "Мы надеемся, что стороны будут работать над деэскалацией и будут стремиться к политическому урегулированию".

Однако, ознакомленные собеседники отметили, что китайский лидер Си Цзиньпин "не хочет, чтобы любая помощь в прекращении войны ставила под угрозу тесные отношения Китая с Россией.

Поэтому "китайское предложение не предусматривает никаких обязательств со стороны Пекина сократить огромную экономическую поддержку Москвы".

12 февраля Трамп и Путин договорились "немедленно" начать переговоры о прекращении войны в Украине.

Министры иностранных дел Франции, Германии и Испании после встречи в тот же день подчеркнули, что любое мирное "соглашение" по Украине не может быть достигнуто без участия Киева и его европейских партнеров.