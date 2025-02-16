Госсекретарь Рубио впервые поговорил с Лавровым

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, что стало первым таким взаимодействием за годы полномасштабной войны.

Об этом сообщили в Госдепе США, пишет "Европейская правда".

Разговор Рубио с Лавровым, как отмечают, состоялся в продолжение разговора между президентом Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным.

"Госсекретарь подтвердил настроенность президента Трампа найти путь к завершению конфликта в Украине. В дополнение, они обсудили возможности для потенциального сотрудничества по ряду других двусторонних вопросов", – сообщили в пресс-службе.

Напомним, 12 февраля состоялся разговор президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

После того в Кремле заявили, что начали подготовку переговорной группы, которая будет заниматься организацией встречи Путина и Трампа.

Трамп объявил, что поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Волцу и специальному посланнику Стиву Уиткоффу возглавить переговоры с РФ.

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