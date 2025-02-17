В МИД Турции не исключают "неприятных решений" по территориям Украины

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что страна готова играть любую роль, чтобы способствовать миру в Украине и восстановлению страны, в то же время он не исключает принятия "неприятных решений" в контексте территорий.

Об этом Фидан сказал в интервью телеканалу TRT World, пишет "Европейская правда".

Фидан заявил, что Турция хочет и готова "играть любую роль, чтобы способствовать миру в Украине и восстановлению Украины".

"Но прежде всего нам нужно прекратить огонь и иметь действенный и долгосрочный мирный план", – заявил он.

Глава турецкого МИД сказал, что американская администрация и европейцы работают "над различными аспектами этого возможного прекращения огня и мирного плана".

"Как его можно достичь, как его можно сохранить и как мы можем предотвратить повторное возникновение новой войны. Это вполне законные вопросы, но сочетание краткосрочной немедленной потребности в прекращении огня с долгосрочными стратегическими интересами является очень важной задачей сейчас, и это именно то, над чем мы работаем сейчас", – рассказал он.

Также глава турецкого МИД акцентировал, что не исключает принятия "неприятных решений" в контексте украинских территорий.

"В идеальном мире мы хотели бы видеть сохранение территориальной целостности Украины. Но сейчас идет война, и, к сожалению, в результате этой войны нам приходится принимать некоторые неприятные решения", – отметил Фидан.

Турецкий дипломат отметил, что это то, что пытаются решить сейчас – "что могут удержать, что оставить, что отложить".

"Думаю, что это некоторые из приоритетных сфер, на которых сейчас очень сосредоточены все: американцы, европейцы, мы, россияне, украинцы", – добавил Фидан.

Как сообщалось, высокопоставленные чиновники из США и России встретятся на этой неделе в Саудовской Аравии, чтобы проложить путь к потенциальному саммиту Дональда Трампа и Владимира Путина до конца месяца.

Глава ОПУ Андрей Ермак заявил 16 февраля, что встреч с россиянами не планируется, пока не будет наработан план завершения войны.

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