Туск перед саммитом в Париже: Польша не будет высылать солдат в Украину, но поддержит других

Польский премьер-министр Дональд Туск в очередной раз заявил, что Польша не будет отправлять солдат в Украину, но поддержит другие страны, которые изъявят желание это сделать.

Об этом он сказал перед вылетом на экстренный саммит европейских лидеров в Париже, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Премьер-министр заявил, что "Польша полна решимости сотрудничать в вопросе безопасности, в вопросе Украины и российско-украинской войны с Европейским Союзом, с европейскими союзниками, такими как Великобритания и Норвегия, и, конечно, в первую очередь, с Соединенными Штатами".

"Как Европа, мы не сможем эффективно помочь Украине, если мы немедленно не примем практических мер в отношении наших собственных оборонных возможностей", – сказал Туск.

Польша, Украина, безопасность в регионе – нужна как Европе, так и США, отметил он. "В интересах Европы и США сотрудничать как можно теснее, несмотря на разногласия и эмоции, которые могут сопровождать это сотрудничество", – сказал премьер-министр Польши.

"Мы не предусматриваем отправку польских солдат на территорию Украины, но будем поддерживать страны, которые, возможно, захотят предоставить такие гарантии", – заверил он.

Премьер-министр подчеркнул, что Польша продолжит поддерживать Украину "организационно, в соответствии с нашими возможностями: финансово, гуманитарно и с точки зрения военной помощи".

"Мы можем и должны играть положительную роль. Под позитивной ролью я имею в виду как можно более тесное сотрудничество между Польшей, Украиной – когда речь идет о вопросах войны и мира, с Европейским Союзом, Соединенными Штатами и такими европейскими странами, как Великобритания и Норвегия", – подчеркнул он.

Дональд Туск – один из европейских лидеров, которых президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил в Париж. По предварительным данным, во встрече примут участие Франция, Великобритания, Германия, Польша, Италия, Испания и Дания, которая будет представлять балтийские и скандинавские страны.

Некоторые столицы уже выразили разочарование в связи с тем, что их не пригласили.

Макрон инициировал экстренный саммит после того, как специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что США не видят Европу за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.