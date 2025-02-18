Мелони назвала саммит в Париже "антитрамповским"

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая принимала участие в саммите европейских лидеров в Париже, назвала встречу "антитрамповской".

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Как отмечает агентство, Мелони прибыла на встречу лидеров последней, когда переговоры продолжались уже час.

После саммита итальянский премьер выразила несогласие с предложениями саммита и набором приглашенных.

По ее словам, единственным местом для принятия совместных решений 27 стран-членов ЕС должен был стать Брюссель.

Кроме того, она подчеркнула, что встречи не могут проходить в "антитрамповском формате".

"США работают над достижением мира, и мы должны сыграть свою роль", – добавила Мелони.

Она также отметила, что без адекватных "гарантий безопасности" для Киева любые переговоры рискуют провалиться.

Поэтому Мелони призвала "изучить другие пути" и, прежде всего, привлечь Соединенные Штаты, поскольку, по ее словам, "именно в евроатлантическом контексте базируется европейская и американская безопасность".

В Париже вечером 17 февраля состоялся экстренный саммит, созванный президентом Франции Эмманюэлем Макроном после того, как специальный посланник президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог заявил, что Штаты не видят Европу за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.

Об итогах встречи в Париже Макрон проинформировал президента Украины Владимира Зеленского.

Комментируя итоги саммита, польский премьер Дональд Туск заявил, что это лишь "прелюдия" к событиям ближайших недель.