Президент Еврокомиссии на встрече с Келлогом: наступил критический момент

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 18 февраля, провела встречу со специальным посланником США по вопросам Украины и России Китом Келлогом.

Об этом проинформировала пресс-служба Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Во время встречи в Брюсселе фон дер Ляйен отметила важную роль ЕС в обеспечении финансовой стабильности и обороны Украины.

По ее словам, общая сумма обязательств ЕС составляет 135 млрд евро – больше, чем у любого другого союзника. А 52 млрд долларов в виде военной помощи соответствуют вкладу США.

Она рассказала о планах Европы по увеличению объемов производства и расходов на оборону, что укрепит военный потенциал как Европы, так и Украины.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС вносит всю свою долю военной помощи Украине и готов сделать еще больше.

Фон дер Ляйен подтвердила приверженность ЕС справедливому и прочному миру, а также подчеркнула, что любое решение должно уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, подкрепленные надежными гарантиями безопасности.

"Она также выразила готовность ЕС работать вместе с США, чтобы положить конец кровопролитию и помочь обеспечить справедливый и прочный мир, которого Украина и ее народ по праву заслуживают. Как ясно дала понять президент, сейчас наступил критический момент", – говорится в сообщении.

Ранее Келлог заявил, что Штаты не видят Европу за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.

После этого в Париже вечером 17 февраля состоялся экстренный саммит европейских лидеров, созванный президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

А глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер выразил убеждение, что европейские страны оказались "за детским столом" в переговорах о будущем Украины из-за десятилетий недостаточного инвестирования в оборону.