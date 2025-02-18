Президент Еврокомиссии на встрече с Келлогом: наступил критический момент
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 18 февраля, провела встречу со специальным посланником США по вопросам Украины и России Китом Келлогом.
Об этом проинформировала пресс-служба Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".
Во время встречи в Брюсселе фон дер Ляйен отметила важную роль ЕС в обеспечении финансовой стабильности и обороны Украины.
По ее словам, общая сумма обязательств ЕС составляет 135 млрд евро – больше, чем у любого другого союзника. А 52 млрд долларов в виде военной помощи соответствуют вкладу США.
Она рассказала о планах Европы по увеличению объемов производства и расходов на оборону, что укрепит военный потенциал как Европы, так и Украины.
Президент Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС вносит всю свою долю военной помощи Украине и готов сделать еще больше.
Фон дер Ляйен подтвердила приверженность ЕС справедливому и прочному миру, а также подчеркнула, что любое решение должно уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, подкрепленные надежными гарантиями безопасности.
"Она также выразила готовность ЕС работать вместе с США, чтобы положить конец кровопролитию и помочь обеспечить справедливый и прочный мир, которого Украина и ее народ по праву заслуживают. Как ясно дала понять президент, сейчас наступил критический момент", – говорится в сообщении.
Ранее Келлог заявил, что Штаты не видят Европу за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.
После этого в Париже вечером 17 февраля состоялся экстренный саммит европейских лидеров, созванный президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
А глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер выразил убеждение, что европейские страны оказались "за детским столом" в переговорах о будущем Украины из-за десятилетий недостаточного инвестирования в оборону.