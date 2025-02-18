Рубио намекнул, что ЕС должен будет отменить санкции в случае урегулирования между РФ и Украиной

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что все стороны должны быть согласны с условиями мирного урегулирования между РФ и Украиной, намекнув на роль ЕС, необходимую для снятия санкций с России.

Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с российской делегацией в Эр-Рияде, сообщает "Европейская правда".

Рубио в очередной раз подчеркнул, что "для того, чтобы положить конец любому конфликту, все стороны должны пойти на уступки", но было бы неправильно "определять их заранее".

Он также заявил, что все стороны должны быть согласны с условиями будущего урегулирования.

"Важно понять две вещи. Первое – это то, что единственным лидером в мире, который может это сделать, который может даже собрать людей вместе, чтобы начать говорить об этом серьезно, является президент Трамп.

Вторая вещь, которую я бы сказал, – это то, что для того, чтобы конфликт закончился, все его участники должны быть согласны с его решением, оно должно быть приемлемым для них", – заявил госсекретарь США.

Он намекнул на дальнейшую роль ЕС, говоря, что "есть и другие стороны, которые имеют наложенные санкции, и Европейскому Союзу в какой-то момент придется сесть за стол переговоров, потому что у них также есть наложенные санкции".

"Цель состоит в том, чтобы положить конец этому конфликту таким образом, чтобы он был справедливым, долговременным, устойчивым и приемлемым для всех вовлеченных сторон. Как это выглядит? Ну, это то, ради чего мы будем продолжать взаимодействовать", – подчеркнул Рубио.

Как сообщалось, делегации США и России во время встречи в Эр-Рияде договорились "устранить раздражители двусторонних отношений" и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

Также телеканалу Fox News стало известно, что США и Россия якобы обсуждают трехэтапный мирный план по Украине, который включает прекращение огня, проведение выборов в Украине и в конце концов подписание окончательного соглашения.