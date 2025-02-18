У Трампа настаивают, что консультируются с Украиной и Европой на ежедневной основе

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц отверг утверждение, что Соединенные Штаты общаются с Россией за спинами у Украины и Евросоюза.

Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с российской делегацией в Эр-Рияде, сообщает "Европейская правда".

Уолтц подчеркнул преимущества "челночной дипломатии", которая была "всегда в истории и везде", и напомнил, что звонок Дональда Трампа Владимиру Зеленскому был буквально через несколько минут после звонка Владимиру Путину.

"Если вы хотите свести две стороны, вы должны говорить с двумя сторонами, это здравый смысл", – сказал советник.

Он напомнил, что госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс на днях встречались с Зеленским, а семь членов администрации США в Европе одновременно показали, насколько важно для Трампа взаимодействовать с союзниками.

"Президент Трамп говорил с президентом Макроном только вчера. Премьер-министр Стармер прибудет в Вашингтон на следующей неделе", – перечислил Уолтц.

"Мы продолжим отвергать утверждение, что с нашими союзниками не консультировались: с ними консультировались и консультируются буквально на ежедневной основе, и мы будем продолжать это делать", – сказал он.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон инициировал экстренный саммит 17 февраля, после того как специальный посланник президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог заявил, что Штаты не видят Европу за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.

Во вторник президент Еврокомиссии встретилась со спецпосланником США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. В разговоре она акцентировала, среди прочего, на том, что вклад Европы в поддержку Украины нельзя считать меньшим американского.