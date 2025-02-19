Трамп о выводе войск США из Европы: никто не просил меня об этом

Президент США Дональд Трамп заверил, что не собирается выводить американский военный контингент, размещенный в европейских странах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время общения с журналистами в Мар-а-Лаго во вторник.

У Трампа спросили, готов ли он вывести американские войска из Европы в рамках мирного соглашения с кремлевским правителем Владимиром Путиным.

В ответ американский президент сказал, что "никто меня об этом не просил".

"Я не думаю, что нам придется это делать. Я бы не хотел этого делать. Но этот вопрос никогда не поднимали", – отметил Трамп.

Напомним, 18 февраля президент Польши Анджей Дуда заявил, что американская сторона заверила его в отсутствии намерений сокращать численность своих войск в Восточной Европе.

На прошлой неделе министр обороны США Пит Хегсет заявил, что союзники по НАТО не могут считать, что США будут присутствовать в Европе вечно.

Глава Министерства иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает, что период, когда Европа могла полагаться на американские войска для обеспечения своей безопасности, закончился.