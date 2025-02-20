Трамп ожидает визита лидера Китая

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что ожидает визита председателя КНР Си Цзиньпина в Соединенные Штаты.

Заявление американского президента приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

В то же время Трамп не сказал, когда именно Си может посетить США с визитом.

Во время общения с журналистами на борту президентского самолета он отметил, что "вполне возможно", что США и Китай заключат новое торговое соглашение.

"В конце концов, у нас будет президент Си, у нас будут все, кто приедет (в США)", – сказал Трамп, говоря также о других лидерах, посещающих Соединенные Штаты.

Последний раз Си посещал США в ноябре 2023 года на саммит с тогдашним президентом США Джо Байденом, результатом которого стали договоренности о восстановлении военной связи и ограничении производства фентанила.

Напомним, администрация Трампа ввела 10-процентные тарифы на китайские товары через несколько дней после начала работы, после чего объявила об аналогичных шагах и в отношении Мексики и Канады.

Позже Трамп приостановил свою угрозу ввести 25-процентные пошлины для Мексики и Канады, согласившись на 30-дневную паузу в обмен на уступки на границе и борьбе с преступностью с двумя соседними странами. Но для Китая такой отсрочки не было.

В ответ на это Министерство торговли Китая объявило, что введет тарифы против США на ряд товаров, возобновив торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира.

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