Швеция обнаружила очередное повреждение подводного кабеля возле стратегического острова Готланд

В Швеции начали расследование из-за очередного повреждения кабеля связи в Балтийском море в районе стратегического острова Готланд.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Об инциденте стало известно в пятницу 21 февраля, его подтвердили в береговой охране и Вооруженных силах Швеции.

В береговой охране сообщили, что повреждения обнаружили недалеко от острова Готланд в четверг, но когда именно это произошло, неизвестно. По факту инцидента начали расследование.

"Считается, что повреждение кабеля могло произойти в шведской экономической зоне возле Готланда. Это кабель, соединяющий Финляндию и Германию. Наш корабль направляется на место для помощи следствию", – сообщили в пресс-службе утром в пятницу.

Премьер-министр Ульф Кристерссон сообщил, что "уже некоторое время" знает об инциденте и поддерживает связь с профильными структурами.

"Мы очень серьезно воспринимаем все сообщения о возможном повреждении инфраструктуры в Балтийском море. Как я уже говорил, их следует рассматривать в контексте нынешней сложной ситуации с безопасностью", – прокомментировал он.

В конце января шведская прокуратура объявила о начале расследования возможной диверсии после повреждения подводного оптоволоконного кабеля, соединяющего Латвию со шведским островом Готланд.

В центре внимания расследования оказался балкер Vezhen, который прошел мимо оптоволоконного кабеля в 00:45 по Гринвичу в воскресенье, 26 января. Впоследствии следствие пришло к выводу, что не видит признаков диверсии. Зато в Норвегии задержали другое судно с российским экипажем.

Напомним, в середине января в НАТО создали новую миссию для надзора за безопасностью инфраструктуры в Балтийском море после серии инцидентов с повреждением подводной инфраструктуры и угроз, которые представляет "теневой флот" танкеров, перевозящих российскую нефть.

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