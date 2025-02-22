Рубио считает, что беззубая резолюция США в ООН поможет "прекратить войну" в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио призвал государства ООН поддержать американский проект резолюции к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, где не упоминаются оккупированные украинские территории и российская агрессия.

Соответствующее заявление в субботу, 22 февраля, распространил Государственный департамент, пишет "Европейская правда".

Рубио заявил, что к третьей годовщине "российско-украинской войны" США предложили "простую, историческую резолюцию" в ООН, и призвал ее поддержать, "чтобы проложить путь к миру".

"Эта резолюция согласуется с мнением президента Трампа о том, что ООН должна вернуться к своей основополагающей цели, закрепленной в Уставе ООН, – поддерживать международный мир и безопасность, в том числе путем мирного урегулирования споров", – объясняет логику госсекретарь.

По его словам, поддержка проекта резолюции США означает подтверждение того, что "этот конфликт ужасен, что ООН может помочь его прекратить и что мир возможен".

В очень коротком проекте резолюции США, внесенном накануне, выражается скорбь в связи с "трагической гибелью людей во время российско-украинского конфликта", а также "содержится призыв к скорейшему прекращению конфликта и дальнейший призыв к установлению прочного мира между Украиной и Россией".

Упоминаний о полномасштабном вторжении, оккупированных территориях Украины, нарушении Россией международного права или о том, что она является государством-агрессором, в проекте резолюции нет.

При этом США отказались стать соавторами другого проекта резолюции от Евросоюза и Украины, где говорится о "полномасштабном вторжении Российской Федерации в Украину" и содержится требование к России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

Оба проекта приурочены к третьей годовщине вторжения России в Украину, которая приходится на понедельник, 24 февраля, когда Генеральная ассамблея ООН будет голосовать за них.

Ранее СМИ также узнали, что США впервые выступают против того, чтобы назвать Россию агрессором в совместном заявлении G7, которое готовят к третьей годовщине полномасштабной войны России против Украины.