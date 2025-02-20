Reuters: США впервые за годы не стали соавтором резолюции ООН в поддержку Украины

США отказываются стать соавтором проекта посвященной третьей годовщине вторжения России в Украину резолюции ООН, которая поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает российскую агрессию.

Об этом сообщили Reuters три дипломатических источника, передает "Европейская правда".

Проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН, с которым ознакомилось агентство, осуждает российскую агрессию и подтверждает приверженность "суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

"В предыдущие годы Соединенные Штаты последовательно выступали соавторами таких резолюций в поддержку справедливого мира в Украине", – заявил в четверг один из источников, который, как и другие, пожелал остаться неизвестным.

Первый дипломатический источник сообщил Reuters, что проект резолюции поддержали более 50 стран, отказавшись назвать их.

Не было сразу понятно, когда истекает срок поддержки проекта резолюции, и Вашингтон все еще мог бы изменить свое мнение.

Голосование в ООН, которое считается важным сигналом глобальной поддержки Украины, все еще может состояться без поддержки США, но имеет меньше шансов получить широкую поддержку в Генассамблее.

Второй дипломатический источник, который также пожелал остаться неизвестным, сказал следующее: "Сейчас ситуация такова, что они (США) не подпишут это". Источник добавил, что сейчас продолжаются попытки заручиться поддержкой других стран, в том числе государств Глобального Юга.

Этот шаг, похоже, отражает углубление раскола между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, который пытается как можно быстрее завершить войну в Украине и чья команда провела переговоры с Россией без участия Киева.

Также стало известно, что американская сторона впервые выступает против того, чтобы назвать Россию агрессором в совместном заявлении G7, которое готовят к третьей годовщине полномасштабной войны России против Украины, и не согласовывают участие президента Владимира Зеленского в виртуальном саммите лидеров "семерки".

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