Канада передаст Украине более 20 бронемашин и тренажеры для F-16

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о новом пакете помощи, в который, в частности, войдут более 20 бронемашин и несколько тренажеров для истребителей F-16.

Об этом он сказал на пленарном заседании форума "Поддержи Украину" в Киеве в понедельник, 24 февраля, сообщает "Европейская правда".

На третью годовщину российского полномасштабного вторжения Канада объявила о предоставлении Украине еще 25 боевых машин пехоты LAV-3.

"Мы будем передавать две бронированные машины боевой поддержки, на которых украинские войска вскоре пройдут подготовку в Германии", – сказал Трюдо.

Также канадский премьер объявил о предоставлении четырех авиационных тренажеров для F-16.

"Это в дополнение к миллионам дополнительных боеприпасов, снаряжения и аптечек первой помощи", – отметил он.

Отдельно Канада передаст Украине первую часть помощи в размере $5 млрд, которая финансируется за счет поступлений от замороженных российских активов.

Отметим, по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину в Киев прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта.

В этот же день стало известно, что шведское правительство планирует передать Украине системы противовоздушной обороны на 1,2 млрд шведских крон (около $113 млн).

А Финляндия поддерживает вторую фазу (2025-2027 годы) работы Фонда партнерства для устойчивой Украины (PFRU) взносом в 4,5 млн евро.