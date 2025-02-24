США публично выступили против украинской резолюции ООН с осуждением агрессии РФ

Соединенные Штаты в Генеральной ассамблее ООН публично выступили против принятия резолюции авторства Украины и ЕС, которая осуждает полномасштабное вторжение России и призывает ее вывести войска с оккупированных территорий.

Об этом шла речь в выступлении заместителя постпреда США при ООН Дороти Ши на Генассамблее 24 февраля, передает "Европейская правда".

По словам американского дипломата, предыдущие резолюции ООН, которые содержали осуждение действий России и указывали на нарушение ею международного права, "не смогли остановить войну".

Она подчеркнула, что нынешняя война нанесла чрезмерные страдания "людям в Украине, России и за их пределами" и привела к "ненужным смертям поколений украинцев и россиян".

"Пришло время государствам-членам вернуться к целям и принципам Устава, а именно – поддержанию международного мира и безопасности, в частности путем мирного урегулирования споров", – добавила представительница США, заявив, что именно это и имеет целью внесенный США проект резолюции ООН.

Дипломат также призвала Украину и Россию поддержать именно американскую резолюцию.

"Именно поэтому США против вынесения на голосование другой резолюции и именно поэтому мы не можем поддержать резолюцию Украины и призываем к ее отзыву в пользу мощного заявления, которое обязывает нас положить конец войне и работать ради длительного мира", – подытожила представительница США.

В проекте резолюции от Евросоюза и Украины говорится о "полномасштабном вторжении Российской Федерации в Украину" и содержится требование к России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

Зато в коротком проекте резолюции США выражается скорбь в связи с "трагической гибелью людей во время российско-украинского конфликта", а также "содержится призыв к быстрому прекращению конфликта и дальнейший призыв к установлению прочного мира между Украиной и Россией".

Ранее СМИ писали, что США давят на другие государства с призывом не поддерживать украинский проект резолюции и проголосовать за американский.