В Литве считают, что заменить оборонный потенциал США в Европе невозможно

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что пока нет вариантов замены оборонного потенциала США в Европе.

Об этом он заявил в интервью немецким СМИ, цитирует литовский вещатель LRT, пишет "Европейская правда".

Будрис считает, что даже если Европа начнет с этого года тратить 5% от ВВП на оборону – она не нарастит этот потенциал за пять или 10 лет.

"Мы зависимы от трансатлантических отношений. Поэтому нам нужно искать возможности для укрепления наших связей", – сказал он.

Глава литовского МИД подчеркнул, что присутствие США в регионе критически необходимо, и Литва – не единственная страна, которой угрожает Россия.

"Наше понимание национальной безопасности базируется на двух основных вещах – членство в НАТО и наши стратегические отношения с США. Да, мы делаем это, потому что наши отношения с США являются экзистенциальными, но я сомневаюсь, что мы единственные в Европе, кому также угрожает Россия", – сказал министр.

Литовский министр отметил, что если все структуры разрушатся, и если НАТО разрушится – "все окажутся под угрозой и все столкнутся с экзистенциальными угрозами".

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене убеждена, что проблемы в отношениях с Соединенными Штатами должны побудить Европу усилить поддержку Украины.

Отметим, экс-глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Европе стоит готовиться к борьбе с Россией без американской поддержки.

Подробнее читайте в интервью "ЕвроПравды": "Не подписывайте никаких соглашений, даже под шантажом Трампа. Будут тяжелые времена". Интервью Ландсбергиса.