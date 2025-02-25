Дания и Норвегия договорились о новом оборонном партнерстве

Премьер-министры Дании и Норвегии Метте Фредериксен и Йонас Гар Стьоре заявили о заключении нового оборонного партнерства между двумя странами, которое будет касаться в частности совместной закупки военной техники.

Как сообщает "Европейская правда", об этом они заявили в интервью VG.

По словам Стьоре, Норвегии и Дании "необходимо усилить свою обороноспособность и увидеть преимущества еще более тесного сотрудничества", что также поспособствует ситуации в регионе Северной Европы.

Среди направлений сотрудничества обеих стран – инвестирование в совместные системы вооружений и боеприпасы, совместное обучение и подготовка военных, сотрудничество в космической сфере и морских наблюдениях.

"Кроме того, обе страны находятся в процессе приобретения беспилотников дальнего радиуса действия для морского наблюдения, где промышленное сотрудничество может быть уместным", – отметил премьер Норвегии.

"Норвегия и Дания могут многое сделать вместе для улучшения нашей обороны. Именно над этим теперь будут работать наши два министерства обороны", – добавила Фредериксен.

На прошлой неделе Дания объявила, что выделит дополнительные 50 миллиардов крон (7 миллиардов долларов) на оборонные расходы в течение следующих двух лет, ссылаясь на растущую угрозу со стороны России.

Перед этим премьер Дании предупредила, что нынешняя геополитическая ситуация и ситуация с безопасностью "хуже холодной войны", и призвала к радикальному увеличению оборонных расходов Дании.