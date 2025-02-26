В Венгрии начинает работу посол Украины, которого не было более двух лет

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Венгрии Федор Шандор в среду, 28 февраля, вручил копии верительных грамот в венгерском МИД.

Об этом сообщило посольство Украины в Венгрии, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что Шандор сделал первый шаг для начала работы в должности главы украинского посольства в Будапеште, "вручив копии верительных грамот протокольной службе" МИД Венгрии.

"В соответствии с дипломатическим протоколом, следующим и окончательным шагом должно стать вручение господином послом верительных грамот президенту Венгрии Томашу Шуйоку", – пояснили в посольстве.

Фото: Посольство Украины в Венгрии / Facebook

Там выразили надежду, что это "даст новый толчок для развития добрососедских украинско-венгерских отношений".

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Федора Шандора новым послом в Венгрии 21 декабря. В понедельник он отправился в Будапешт.

Имя Федора Шандора стало известным благодаря тому, что он пошел добровольцем в украинскую армию после нападения России на Украину в феврале прошлого года и читал студентам лекции прямо из окопов в перерывах между боями.

Украина не имела посла в Венгрии еще с июля 2022 года, когда Зеленский уволил предыдущего посла – Любовь Непоп.