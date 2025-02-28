Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс не поддерживает предложение о том, чтобы позволить негражданам участвовать в выборах самоуправлений.

Об этом сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, передает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По мнению президента, право участвовать в муниципальных выборах должны иметь только граждане Латвии.

В письме президенту председатель правления не представленной в 14-м Сейме партии "Согласие" Янис Урбанович отметил, что в политическую повестку дня Латвии необходимо включить вопрос об участии неграждан в выборах самоуправлений.

Однако Дрегерис отметил, что в канцелярии президента такое письмо до сих пор не получено.

По мнению Урбановича, решающее значение в "час „х"" имеет не только оружие, но и единство общества и готовность защищать свою страну.

Латвия отличается от всех европейских стран тем, что 9% ее постоянных жителей являются негражданами, не имеющими прочной правовой связи со страной, в которой большая часть из них родилась, провела всю жизнь, платила налоги и неразрывно с ней связана.

Пассивность Латвийского государства в решении этой проблемы вызывает недоумение у союзников Латвии и одновременно дает аргументы противникам, утверждает лидер "Согласия".

Негражданами в Латвии являются бывшие граждане СССР, которые так и не получили гражданства Латвии. Неграждане в основном являются русскоязычными.

В Латвии в 2019 году вступил в силу закон "О прекращении присвоения статуса неграждан новорожденным детям с 1 января 2020 года".